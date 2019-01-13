“Aşk Acısı” isimli yeni albümüyle konuşulan Lerzan Mutlu, Yasemin Şefik’in programına konuk oldu. Kahkaha dolu programda Mutlu, samimi açıklamalarda bulundu. İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından satırbaşları:
“Bir Alo de”, “Farzet”, “Kaç Kadeh Kırıldı”, “Beni benden alırsan”...gibi arabesk şarkıları yorumlayan Lerzan Mutlu, “Aşk acısı çekmiş olan herkes bu şarkıları dinlemiştir.” dedi. “Ben uzun zamandır aşk acısı çekmiyorum. Aslında aşk defterini kapattım. Artık acı çekmeye niyetim yok. Annemden sonra hayatta ikinci isim Özgür Aras’tır.” açıklamasını yaptı.
"SEZEN AKSU ANNEM OLSUN ONUN KIZI OLMAK İSTERDİM!"
Yasemin Şefik’in “Yıllar önce internette bir sözlükte seninle ilgili şu başlık açılmış; Lerzan Mutlu varken, Sezen Aksu’yu seksi bulmak....ne diyorsun buna?” sorusu üzerine sanatçı; “ İlk defa duyuyorum. Çok şaşırdım. Sezen Aksu’ya bayılıyorum. Eğer başka bir hayat olsaydı; Sezen Aksu annem olsun isterdim.
Hatta Onno Tunç ve Sezen Aksu’nun kızı olmak isterdim. Ben çocukken Levent’te ki evimizde komşumuzdu ikisi de...Bir gün kapılarını çaldım. Ama kimse açmadı...Sanırım evde yoktular çok beklemiştim. Ayrıca bu zamana kadar hiç Sezen Aksu ile tanışmadık.” dedi.
"KARDASHIAN’LARDAN DAHA EĞLENCELİYİZ!"
Uzun dönem yaptığı televizyon programlarıyla da konuşulan Lerzan Mutlu; “Televizyona çok güzel işler yaptım. Mutluyum bu yüzden. Ancak dönem biraz daha dijital dünyada. Ben de ilk defa burada açıklıyorum. Annemle beraber YouTube'a bir program hazırlıyoruz. Kardashian ailesini izlediler. Bir de bizi görsünler. Çok eğleneceli olacak.” Dedi.
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