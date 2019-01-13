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"KARDASHIAN’LARDAN DAHA EĞLENCELİYİZ!"

Uzun dönem yaptığı televizyon programlarıyla da konuşulan Lerzan Mutlu; “Televizyona çok güzel işler yaptım. Mutluyum bu yüzden. Ancak dönem biraz daha dijital dünyada. Ben de ilk defa burada açıklıyorum. Annemle beraber YouTube'a bir program hazırlıyoruz. Kardashian ailesini izlediler. Bir de bizi görsünler. Çok eğleneceli olacak.” Dedi.