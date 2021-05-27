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letgo Anadolu yakasında da ikinci el araba alacak

Kısa bir süre önce ikinci el otomobil pazarına giren letgo, ikinci araç alım merkezini açtığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 'letgo oto+' hizmetinin Maslak'tan sonra İstanbul Pendik'te de sunulmaya başlandığı kaydedildi. letgo Genel Müdürü Onur Kavak, "Önce Avrupa yakasında, şimdi de Anadolu yakasında hizmete giren letgo oto+ merkezlerimizle artık İstanbul’un tamamına hizmet verebiliyoruz. Çok yakında farklı şehirlerde de yeni merkezler açarak Türkiye’nin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi

letgo Anadolu yakasında da ikinci el araba alacak
HABERTURK.COM

İkinci el platformu letgo, letgo oto+ ile büyümesini sürdürüyor. 2020 yılının sonunda ilki İstanbul Maslak’ta faaliyete giren letgo oto+’ın ikinci şubesi “araba alım merkezi” olarak İstanbul Pendik’te açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, letgo oto+ merkezlerinde, birkaç saat içerisinde otomobil alım işlemleri tamamlanabiliyor. Profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında sunulan fiyat teklifi ile noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında müşteriye nakit olarak yapılıyor.

letgo oto+ ile dijitalden fiziksele uçtan uca müşteri deneyimi sunarak araba alıp satmayı kolay ve güvenli hale getirdiklerini ifade eden letgo Genel Müdürü Onur Kavak, "Türkiye’de ikinci el araba denildiğinde akıllara en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle çıktığımız bu yolculukta büyümeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce İstanbul Maslak’ta açtığımız letgo oto+ araba alım merkezinin ikincisini İstanbul Pendik’te müşterilerimizin hizmetine sunduk. Hedefimiz ilk önce Maslak, şimdi de Pendik'te faaliyete geçen letgo oto+’ın Türkiye’nin farklı noktalarında da operasyonlarını sürdürmesi olacak" dedi.

Araba satışını daha güvenli ve hızlı hale getirirken, alım tarafında sundukları hizmetleri de tamamen online kanallara taşıyarak araba almayı internetten kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Onur Kavak, "Bizim en büyük showroom’umuz dijital platformumuz. Letgo uygulaması 7/24 açık" dedi.

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