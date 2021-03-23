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letgo ikinci el araba işine girdi

İkinci el platformu letgo, araba alım satım iş modelini hayata geçirdi. 'letgo oto+' isimli hizmetin, araba alım ve satıma dair tüm hizmetleri tek bir platform altında topladığı, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi sunduğu belirtildi. letgo Genel Müdürü Onur Kavak, "Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz" dedi

letgo ikinci el araba işine girdi
HABERTURK.COM

İkinci el platformu letgo, araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla 'letgo oto+' isimli yeni bir iş modeli geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu hizmet ile, platformdaki ikinci el araçların TSE onaylı ekspertiz raporu ve fotoğraflar ile satışa sunulduğu belirtildi.

Ayrıca, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek risklerin güvence altına alındığı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkanından faydalanabiliyor. Şirketin, Türkiye’nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkanıyla araba alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediği belirtildi.

letgo uygulamasının 7/24 açık online showroom olduğunu belirten letgo Genel Müdürü Onur Kavak, "Alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz” dedi.

letgo oto+'ın, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 1600 m2’lik bir alanda kurulan müşteri tecrübe merkezi ile hizmet verdiği kaydedildi.

'DİĞER KENTLERE DE AÇILACAĞIZ'

Türkiye ikinci el araba pazarının büyüklüğüne rağmen, tüketicilerin ihtiyaçlarını birebirde karşılayabilen ve herkesin ortak tercihi olan bir platformun henüz olmadığını dile getiren Onur Kavak, "letgo ikinci el pazarına ilk olarak 2017 yılında araba kategorisini yayına alarak girdi. O dönemdeki asıl amacımız araba kategorisine olan talebi gözlemlemek ve ihtiyaçları analiz edebilmekti. Araba kategorimizin müdavimi kullanıcılarımızla yaptığımız araştırmalar sonrasında gördük ki, ikinci el araba piyasasında, aynı ikinci el eşya pazarında olduğu gibi, tüketicilerin henüz çözüm bulamadığı birçok sorun var. Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Araba alım-satım esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları da ortadan kaldıran ve alım satım deneyiminin tamamını sahiplenen bir çözüm ortağı olmak gerekiyor" diye konuştu.



Gelecek hedefleri ile ilgili de konuşan Onur Kavak, "Dijital platformumuzdan, fiziki mağazaya kadar uçtan uca mükemmel müşteri deneyimi yaratarak, ikinci el araba denildiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak istiyoruz. 2021 yılı içerisinde Türkiye’deki birçok şehre açılımımız olacak" bilgisini paylaştı.

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