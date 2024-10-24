Letonya Dışişleri Bakanı Braze Habertürk’e konuştu: “İki ülke arasındaki iş birliğimiz çok iyi”

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Mevkidaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirdi. Braze, ikili ilişkileri, NATO çerçevesindeki iş birliğini ve Türkiye temaslarını Habertürk'e anlattı.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK İYİ”

İki ülke arasındaki iş birliğine değinen Braze “İki ülke arasındaki işbirliğimiz çok iyi. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlayacağız. Üzerine inşa edilecek iyi bir temelimiz var. Letonya,, Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olmuştur. Örneğin 2016'da yaşadığınız darbe girişimi sırasında demokrasinize olan bağlılığımızı hemen ifade ettik. 6 şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra biz de NATO aracılığıyla elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Çünkü bir kez daha söylüyorum, bir kez müttefik olduğunuzda ciddi anlamda müttefik olursunuz.” şeklinde konuştu.

REKLAM "TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KONUMDADIR” Türkiye’nin NATO'da değerli bir müttefik olduğuna dikkat çeken Braze “Terörizmle mücadele alanında Türk bilgisi, tecrübesi, Türkiye'nin ne yaptığı çok önemli. Ülkelerimiz arasında da bu konudaki iş birliği hizmetleri birlikte iyi çalışıyor. Bence tam bu alanda, Türkiye'nin NATO'nun güvenliğine aynı zamanda AB'nin güvenliğine katkısı da çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebepsizdi, Ukrayna'nın barışçıl bir ülke olduğu çok açıktı. BM sözleşmesi açıkça ihlal edildi. İşte bu yüzden pek çok ülke Ukrayna'ya çeşitli yardımlar sağlıyor, çünkü BM sözleşmesinin 51. maddesi uyarınca Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var. Bu yüzden Türkiye, Letonya ve diğerleri de dahil olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya bu yardımı sağladı. Türkiye'nin hem tahıl girişimindeki hem de rehineleri serbest bırakmadaki çabalarının oldukça yapıcı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Türkiye çok önemli adımlar attı, bu yüzden Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

REKLAM “İSRAİL'İ ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ” Braze, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına yönelik ise “Sivilleri, çocukları öldürmek, aslında insanların tüm geçim kaynaklarını etkilemek, uluslararası insancıl hukuka uygun değil. Avrupa Birliği olarak ve tek tek ülkeler olarak da oldukça açık bir çağrıda bulunduk. İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Gazze'de atılması gereken acil adımlar var bunlar rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardım sağlanması, Hizbullah'ın füzelerini durdurması ve sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını sağlamak gibi. Filistin Otoritesini güçlendirmek gibi orta vadeli adımlar da var çünkü sonuçta hepimiz iki devletli çözüme kararlıyız.” İfadelerini kullandı.