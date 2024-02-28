Levent İnanır'dan Kadir İnanır paylaşımı: Yarım asır sonra Kadir İnanır, yeğeni Levent İnanır ile bir araya geldi. Eski günleri yâd eden ikiliden Levent İnanır, dayısı ile 1974'te çektirdikleri fotoğraflarını yenisiyle karşılaştırıp "Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 28.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:40 facebook

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