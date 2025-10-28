Levent Mercan: Son maçlarda üstüne koyarak gidiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 4-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, galibiyeti değerlendirdi.

"SON MAÇLARDA ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORUZ"

Galibiyeti değerlendiren Levent Mercan "Son maçlarda üzerine koyarak gidiyoruz. İyi bir maç gösterdik. Hiç pes etmedik. Daha gol atabilirdik. Bu galibiyetle hepimiz mutluyuz. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Levent Mercan "Onu da haftaya görürüz. Derbi maçı. Üzerine koyarak gitmek, kazanmak istiyoruz. Onu bu hafta düşüneceğiz. Antrenmanlarda iyi hazırlanıp çıkacağız. İnşallah üzerine koyarak alırız bu maçı da." ifadelerini kullandı.