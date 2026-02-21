Levent Şahin: Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maça kötü başladıklarını belirten Şahin, "Sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldığımızı düşünüyorum. 41. dakikada Goutas’ın çıkması oyunumuzu etkiledi. Devrenin 0-0 bitmesini bizim için avantaj olduğu düşünüyordum. 60-80. dakikalar arası oyun kontrolü tamamen bize geçtiğini, topa sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Topa sahip olursak üretkenlik anlamında pozisyon ortaya çıkıyor. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Önümüzde Kayserispor maçı var, yarından itibaren ona konsantre olacağız. Rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.