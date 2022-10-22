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Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem!

Özlem Öztürk, 58. yaşına basan eşi Levent Yüksel'in doğum gününü, "Bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutladı

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  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile iki yıl önce sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini sürdüren çiftten Yüksel, dün 58. yaşına bastı.
  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    "SENİ DÜNYALARA DEĞİŞMEM"

    Öztürk, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Yüksel ile yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özlem Öztürk, "Aşkım, hayal kahramanım, hayat arkadaşım... Bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim, tüm dileklerin gerçek olsun..." ifadelerini kullandı.
  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    "BİR DAHA GELSEM YİNE SENİ BULURUM"

    Eşinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmayan Levent Yüksel de, "Bir daha gelsem yine seni bulurum" şeklinde yanıt verdi.
  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    "HER GÜNÜ AŞKLA KUTLAYALIM"

    Öte yandan Levent Yüksel de daha önce eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı.
  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    "BUNU DA ZORLA SÖYLETTİNİZ!"

    Ayrıca Özlem Öztürk Yüksel, çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem etmişti. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Birtakım magazin sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum ancak gerçek yaşım; 40... Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!" demişti.
  • Levent Yüksel'e eşi Özlem Öztürk'ten: Seni dünyalara değişmem! - Magazin haberleri

    Levent Yüksel ile eşi Özlem Öztürk Yüksel

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