Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmalarında Kızılyıldız'a konuk olan Bayern Münih, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

Daha önceden son 16 turunu garantileyen Alman devi bu galibiyetin ardından grup liderliğini de garantiledi. Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Leon Goretzka, 53 (pen.),60, 64 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski, 89. dakikada ise Corentin Tolisso kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 15 puana yükselirken, Kızılyıldız ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Lewandowski, 14 dakika 31 saniye içinde kaydettiği 4 golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta dört gole en çabuk ulaşan oyuncu oldu. Polonyalı yıldız, ayrıca bu gollerle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'den sonra ikinci kez bir maçta dört gol atmayı başaran ikinci oyuncu oldu.