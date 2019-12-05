Leyla Feray kimdir?

'Pişmanım! O gece çok alkollüydüm'

Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in paylaştığı Kardeşim Benim filminin ikincisinde Aslı Enver'in yerine Leyla Feray'ın geçmesiyle adından söz ettirmeye başlayan oyuncunun hayatı sosyal medya gündeminde merak edilen konular arasında yer aldı.

LEYLA FERAY HAYATI

Leyla Feray, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamlayan Feray, oyunculuk hayatına 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Ben Onu Çok Sevdim adlı dizi ile başladı. Ardından Paşa Gönlüm adlı dizide 22 yaşındaki güzel bir kız olan Türkan karakterine hayat verdi. Daha sonra Üç Arkadaş adlı dizide Gül Peri karakterini canlandırdı.