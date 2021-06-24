Senarist koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu, yönetmenliği Onur Ünlü tarafından yapılan Leyla ile Mecnun'un yeniden başlayacak olması sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Exxen'de yayınlanacak olan fenomen dizinin kadrosunun aynı kalacağı söylenmişti. İşte Leyla ile Mecnun tarihlerle ilgili merak edilenler...

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde sevilen dizinin oyuncuları ve set ekibi çekimlerin başladığına ilişkin paylaşımlar yapmışlardı. Hatta dizinin yönetmeni Onur Ünlü, dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın'la paylaşım yaparak diziye dair ilk bilgilerin gelmesine neden olmuştu. Leyla ile Mecnun dizisinin hayranları dizinin yayın tarihini araştırıyor ancak Leyla ile Mecnun'un ne zaman yayınlanmaya başlayacağı henüz açıklanmadı.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay

Serkan Keskin

Ahmet Mümtaz Taylan

Osman Sonant

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Deniz Işın