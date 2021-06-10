Dijital yayın platformu Exxen'de seneler sonra yeniden yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisine dair her şey merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü'nün oturacağı, senaryosunu yine Burak Aksak'ın yazacağı biliniyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sını dizinin yönetmeni Onur Ünlü duyurdu. İşte Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosu ve yeni Leyla...
LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNİN YENİ LEYLASI
Leyla ve Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü, dizinin yeni Leylasını duyurdu. Exxen'de ekranlara gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin efsaneleşen "Leyla" karakterini Deniz Işın canlandıracak.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI
|Ali Atay
|Mecnun Çınar
|1-104
|Orta sınıftan bir aile olan İskender ve Pakize'nin oğlu. Açıköğretimde işletme bölümünü okumaktadır.
|Ezgi Asaroğlu
|Leyla Yılmaz
|1-29
|Mecnun'un gerçek Leyla'sı. 30. bölümde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmiştir.
|Melis Birkan
|Leyla Yedinci
|62-103
|İskender'in eski bir arkadaşı olan Ömer'in organizatör kızı. Mecnun 3. sezonda ilk görüşte kendisine âşık olmuştur.
|Müge Boz
|Şirin
|30-61
|Leyla'nın kalbini alan kız. Sonradan adını değiştirip Leyla yapmıştır. 2. sezonun bitiminde diziden ayrılmıştır.
|Zeynep Çamcı
|Sedef
|30-61
|Leyla'nın akciğerini alan pizzacı kız. İkinci adı Leyla'dır. 2. sezonun bitiminde diziden ayrılmıştır.
|Serkan Keskin
|İsmail Abi
|1-104
|Mecnun'un çocukluk arkadaşı. Her gün farklı bir iş yapmaktadır. Babasının bir gemiyle geleceği umuduyla sahilde el sallamaktadır.
|Osman Sonant
|Hırsız Yavuz
|1-104
|Hırsız. Kendisini performans sanatçısı olarak tanıtır.
|Ahmet Mümtaz Taylan
|İskender
|1-104
|Mecnun'un taksi şoförü olan babası. Vurdumduymaz bir kişiliğe sahiptir ve oğluna olan sevgisini gösterememektedir.
|Cengiz Bozkurt
|Erdal Bakkal
|1-104
|Mahallenin paragöz bakkalı. Ailesine çok düşkündür. İskender ile çocukluk arkadaşıdır.
|Köksal Engür
|Ak Sakallı Dede
|1-104
|Yol göstermek için Mecnun'un rüyalarına giren zat. Zamanla Mecnun'un rüyalarından çıkıp gerçek hayatına girmiştir.
|Ege Tanman
|Kaan
|1-104
|Erdal Bakkal'ın çırağı. Mahallenin en zeki insanı.
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