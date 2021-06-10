Dijital yayın platformu Exxen'de seneler sonra yeniden yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisine dair her şey merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü'nün oturacağı, senaryosunu yine Burak Aksak'ın yazacağı biliniyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sını dizinin yönetmeni Onur Ünlü duyurdu. İşte Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosu ve yeni Leyla...

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNİN YENİ LEYLASI

Leyla ve Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü, dizinin yeni Leylasını duyurdu. Exxen'de ekranlara gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin efsaneleşen "Leyla" karakterini Deniz Işın canlandıracak.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI