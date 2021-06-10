Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu! Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor! İşte oyuncular

Televizyon ekranlarının efsane dizisi Leyla ile Mecnun Exxen'de geri dönüyor. Yayınlandığı dönemde çok geniş takipçi kitleleri tarafından izlenen Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden yayınlanacağının açıklanması üzerine en çok merak edilenlerden biri de yeni Leyla'nın kim olacağı olmuştu. Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu! Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor! İşte oyuncular

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu! Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor! İşte oyuncular

Dijital yayın platformu Exxen'de seneler sonra yeniden yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisine dair her şey merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü'nün oturacağı, senaryosunu yine Burak Aksak'ın yazacağı biliniyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sını dizinin yönetmeni Onur Ünlü duyurdu. İşte Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosu ve yeni Leyla...

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNİN YENİ LEYLASI

Leyla ve Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü, dizinin yeni Leylasını duyurdu. Exxen'de ekranlara gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin efsaneleşen "Leyla" karakterini Deniz Işın canlandıracak.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali AtayMecnun Çınar1-104Orta sınıftan bir aile olan İskender ve Pakize'nin oğlu. Açıköğretimde işletme bölümünü okumaktadır.
Ezgi AsaroğluLeyla Yılmaz1-29Mecnun'un gerçek Leyla'sı. 30. bölümde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmiştir.
Melis BirkanLeyla Yedinci62-103İskender'in eski bir arkadaşı olan Ömer'in organizatör kızı. Mecnun 3. sezonda ilk görüşte kendisine âşık olmuştur.
Müge BozŞirin30-61Leyla'nın kalbini alan kız. Sonradan adını değiştirip Leyla yapmıştır. 2. sezonun bitiminde diziden ayrılmıştır.
Zeynep ÇamcıSedef30-61Leyla'nın akciğerini alan pizzacı kız. İkinci adı Leyla'dır. 2. sezonun bitiminde diziden ayrılmıştır.
Serkan Keskinİsmail Abi1-104Mecnun'un çocukluk arkadaşı. Her gün farklı bir iş yapmaktadır. Babasının bir gemiyle geleceği umuduyla sahilde el sallamaktadır.
Osman SonantHırsız Yavuz1-104Hırsız. Kendisini performans sanatçısı olarak tanıtır.
Ahmet Mümtaz Taylanİskender1-104Mecnun'un taksi şoförü olan babası. Vurdumduymaz bir kişiliğe sahiptir ve oğluna olan sevgisini gösterememektedir.
Cengiz BozkurtErdal Bakkal1-104Mahallenin paragöz bakkalı. Ailesine çok düşkündür. İskender ile çocukluk arkadaşıdır.
Köksal EngürAk Sakallı Dede1-104Yol göstermek için Mecnun'un rüyalarına giren zat. Zamanla Mecnun'un rüyalarından çıkıp gerçek hayatına girmiştir.
Ege TanmanKaan1-104Erdal Bakkal'ın çırağı. Mahallenin en zeki insanı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Acemi Anneler final mi yapacak? Acemi Anneler dizisinde neler olacak?
TELEVİZYONAcemi Anneler final mi yapacak?
Survivor'da kim aday? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 9 Haziran | AB ve total reyting listesi (İlk 10) belli oldu mu?
TELEVİZYONReyting sonuçları belli oldu mu?
Sen Çal Kapımı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 40. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı yeni fragman geldi mi?
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 62. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı...
Survivor araba ödülünü 2021 kim kazandı? 9 Haziran Survivor araba ödülü neydi?
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim aldı?
Disney'in yeni dizisi: Loki! Loki ne zaman başlıyor?
TELEVİZYONDisney'in yeni dizisi: Loki!
Camdaki Kız Hayri karakterini kim canlandıracak?
TELEVİZYONCamdaki Kız Hayri karakterini kim canlandıracak?
'Cam Tavanlar'ın ikinci bölüm fragmanı yayınladı
TELEVİZYON'Cam Tavanlar'ın ikinci bölüm fragmanı yayınladı