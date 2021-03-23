Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Soruları günün en çok aranılanlar arasında yerini aldı. TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un aynı oyuncu kadrosu ile yeniden izleyicisi ile buluşacağı öğrenildi.

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

Leyla ile Mecnun’u yeniden ekranlara taşımak için oyuncular ile görüşmeler başladı

Altuntaş, konuyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından Exxen için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.