“AŞK DÜNYADAKİ EN ŞEFFAF DUYGU”



Öte yandan Doğukan Güngör, daha önce Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Aşk dünyadaki en şeffaf duygu. Birini her şeyiyle kabul etmek, karşılıksız sevmek ve o kişiyi hayatının merkezine koymak olarak açıklarım. Bütün engellerin aşılabileceğinin kanıtı bence aşkın tanımıdır" yanıtını vermişti.