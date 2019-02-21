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Adana'da 29 Ocak Salı günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan 23 yaşındaki Leyla Sönmez, ameliyattan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen burun ameliyatını gerçekleştiren 76 yaşındaki Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A.'nın ifadesi ortayı çıktı.
İHA'nın haberine göre, Sönmez'i ameliyat eden doktor M.S.A.'nın ifadesinde genç kızı burnundaki et ve şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorluk çektiği için 29 Ocak’ta ameliyat ettiğini belirterek, “Hasta, burnunun üzerindeki hafif kemik çıkıntısının da alınmasını önerdi ve burun düşüklüğü olması nedeniyle burnunun ucunun kaldırılması talebinde bulundu. Ameliyat bittikten sonra düzenli bir şekilde uyandı, dinlenme odasına alındı ve ben de kendisiyle konuştum. Hasta çok iyi durumdaydı” dedi.
"BULANTI KESİCİ İLAÇLAR VERİLDİ"
Leyla’nın, ‘hasta dinlenme odası’na alınırken, kendisinin de bir sonraki ameliyatına devam ettiğini belirten M.S.A., ameliyattan bir süre sonra hastanın hafif bir burun tampon altında sızıntısı olduğu bildirilince genç kızın yanına gidip kontrol edip, tamponunu değiştirdiğini ve anormal bir durum da olmadığını söyledi. M.S.A., bundan 2 saat sonra bu kez mide bulantısı şikayeti bildirilince de kendisine bulantı kesici ilaçlar uygulandığını belirtti.
"TEDBİR AMAÇLI UYUTULDU"
Hastanın ameliyattan sonra tedbir amaçlı uyutulduğu bilgisini de veren M.S.A., "Kan bulgularının değerlendirilmesinde de kan takviyesini gerektiren bir durum olmadığına karar verildi ve hasta yatmaya devam etti. Hastanın kontrolümüzde kalması ve daha iyi tetkik edilmesi için bir gece daha kalmasına ben ve anestezi uzmanı doktor ile birlikte karar verdik. Diğer uzman doktorlarla serumun devamına ve ilaç takviyesine karar verdik" dedi.
"40 SAAT SONRA YOĞUN BAKIMA ALDIK"
30 Ocak’ta akşam saatlerinde Leyla’nın eve gitmek istediğini, ancak kendisinin bir gece daha kalması için ısrar ettiğini kaydeden M.S.A., “Ameliyattan 40 saat sonra anestezi uzmanı P.D. ile bir durum değerlendirmesi yapıp, kan testlerini inceledik. Hastanın durumu kritiklik arz edebilir düşüncesiyle yoğun bakıma aldık. Hastanın bilinci yerindeydi, ancak solunum sıkıntısı vardı, tansiyonu da hafif düşme eğilimi gösteriyordu. Bunun üzerine serum vermeye devam ettik. Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla burundaki kanama durmuştu” diye konuştu.
"PSİKOLOJİK OLARAK TEPKİ VERDİ"
M.S.A., savunmasında, "Hastanın mevcut durumunun sadece psikolojik olduğu yönünde hiçbir beyanım olmadı, ancak nöroloji uzmanı S.K. tarafından, hastanın psikolojik olarak tepki verdiği tespit edilerek, ilaca başlandı. İvedi olarak 5 dakika içinde hastanemizin yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu daha da kritik olabilir, tedbirimizi önceden alalım düşüncesiyle kendisini Balcalı Hastanesi’ne sevk ettik. Hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı" şeklinde konuştu.
DİŞ TELLERİ İDDİASI
M.S.A., savunmasında şöyle tamamladı: "Bu tür operasyonlarda ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı, biz de mevcut tamponu çıkartıp yenisini taktık. Hastanın kanaması 29 Ocak’tan itibaren 2 gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı. Bunun her ne kadar yapılan ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini düşünmeye başladık. Leyla Sönmez’in, söz konusu durumunun karnındaki bir durumdan kaynaklandığı şüphesi üzerine Balcalı Hastanesinde karın ameliyatına alındı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bu hastanın vefat etmesinden çok üzgünüm. Hasta yakınlarının Leyla ile ilgilenmediğim yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hastadan ilgi ve alakamı kesmedim. Vefat ettikten sonra ambulansla konulup Balcalı’ya sevk edildiği iddiaları da doğru değil."
"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"
Leyla Sönmez'in babası Ali Haydar Sönmez, kazının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Kızım üç gün boyunca hastanede kalıyor ve durumunun kötüleşmesi üzerine başka hastaneye sevk ediliyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bunun en doğru şekilde açığa çıkartılmasını bekliyoruz. Amacımız başka Leylaların ölmemesi içindir" dedi. Anne Fener Sönmez ise, "Sağlık görevlileri kızımın naz yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyip eve götürmemi istedi" diye konuştu. Soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir."
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