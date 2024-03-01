Lezzetli dönüşüm: Evde kalan muzunuzu değerlendirebileceğiniz çikolatalı tatlı tarifi
Sadece 4 malzemesi olan kolay bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için eldeki meyvenizi değerlendirebileceğiniz muzlu çikolatalı tatlı tarifi!
Meyveler uzun süre kaldığında bozulmaya başlayabileceğinden tatlı tariflerinde değerlendirmek iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, muzunuzu kararmaktan kurtaracak çikolatalı tatlının yapılışı!
MUZLU ÇİKOLATALI TATLI
Malzemeler:
1 adet muz
1 adet yumurta
80 gram bitter çikolata
3 kaşık süzme yoğurt
Üzeri için 30 gram istediğiniz bir çikolata
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın. İçerisine muzu ekleyin ve bir çatal yardımıyla ezin.
Üzerine oda sıcaklığındaki yumurtanızı kırın ve karıştırın.
Çırptığınız karışım için çikolatanızı benmari usülü eritin.
Erittiğiniz çikolatayı karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.
Karışımınızı fırına giren bir kaseye alın ve 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkartın ve biraz soğumasını bekleyin.
Soğuyan tatlınızın üzerine yoğurdunuzu sürün.
Bu aşamada eğer tatsız kalacağını düşünüyorsanız bir kaşık toz şekerle yoğurdunuzu karıştırdıktan sonra tatlının üzerine ekleyebilirsiniz.
Yoğurt döktüğünüz tatlınızın üzeri için herhangi istediğiniz bir çikolatayı mikrodalgada ya da benmari usülü eritebilirsiniz.
Erittiğiniz çikolatayı ince bir tabaka olacak şekilde yoğurdun üzerinde gezindirin ve her yerine yayın.
Üzerindeki tabaka sertleşene kadar buzlukta dondurun.
Dondurduğunuz tatlınızı bir tatlı kaşığı yardımıyla çatlatarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Table Diary
Fotoğraf kaynakları: YouTube