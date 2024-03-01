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        Haberler Yemek Yapma Lezzetli dönüşüm: Evde kalan muzunuzu değerlendirebileceğiniz çikolatalı tatlı tarifi

        Lezzetli dönüşüm: Evde kalan muzunuzu değerlendirebileceğiniz çikolatalı tatlı tarifi

        Sadece 4 malzemesi olan kolay bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için eldeki meyvenizi değerlendirebileceğiniz muzlu çikolatalı tatlı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:40
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        Meyveler uzun süre kaldığında bozulmaya başlayabileceğinden tatlı tariflerinde değerlendirmek iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, muzunuzu kararmaktan kurtaracak çikolatalı tatlının yapılışı!

        2

        MUZLU ÇİKOLATALI TATLI

        Malzemeler:

        1 adet muz

        1 adet yumurta

        80 gram bitter çikolata

        3 kaşık süzme yoğurt

        Üzeri için 30 gram istediğiniz bir çikolata

        3

        YAPILIŞI:

        Derin bir kap alın. İçerisine muzu ekleyin ve bir çatal yardımıyla ezin.

        Üzerine oda sıcaklığındaki yumurtanızı kırın ve karıştırın.

        4

        Çırptığınız karışım için çikolatanızı benmari usülü eritin.

        Erittiğiniz çikolatayı karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.

        5

        Karışımınızı fırına giren bir kaseye alın ve 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

        Fırından çıkartın ve biraz soğumasını bekleyin.

        6

        Soğuyan tatlınızın üzerine yoğurdunuzu sürün.

        Bu aşamada eğer tatsız kalacağını düşünüyorsanız bir kaşık toz şekerle yoğurdunuzu karıştırdıktan sonra tatlının üzerine ekleyebilirsiniz.

        7

        Yoğurt döktüğünüz tatlınızın üzeri için herhangi istediğiniz bir çikolatayı mikrodalgada ya da benmari usülü eritebilirsiniz.

        Erittiğiniz çikolatayı ince bir tabaka olacak şekilde yoğurdun üzerinde gezindirin ve her yerine yayın.

        8

        Üzerindeki tabaka sertleşene kadar buzlukta dondurun.

        Dondurduğunuz tatlınızı bir tatlı kaşığı yardımıyla çatlatarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Table Diary

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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