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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS 2. nakil sonuçları için tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığı belirtildi. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS 2. tercih başvuru ve sonuç açıklanma tarihlerine çevrildi. İşte MEB nakil takvimi ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ve sonuç açıklanma tarihi...

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  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    1 Ağustos tarihinde başlayan LGS 2. tercihleri 5 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Süreç devam ederken adaylar Lise birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MEB ile LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    LGS 1.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

    LGS 2022 LİSE 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

     
  • SON GÜN! LGS 2. tercih nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 2. nakil sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! LGS 2. tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

    LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.  

    Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

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