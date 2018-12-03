LGS sınavına girecek olan öğrenciler bu sınavın ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan sınavın tarihleri açıklandı. Peki, LGS 2019 ne zaman? 2019 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS SINAVI NE ZAMAN? 2019

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlandığı takvimde yer alan bilgiye göre LGS 2019 sınavı 1 Haziran 2019'da gerçekleşecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALAN TESTİ SÜRESİ ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.

HER AY YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK

Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.

LGS SORU ÖRNEKLERİ

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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