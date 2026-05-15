LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi değişti mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
8. sınıf öğrencileri için Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav heyecanı başladı. İstedikleri liseye gidebilmek için yıl boyunca sıkı bir çalışma temposuna giren adaylar, emeklerinin karşılığını alabilmek adına LGS ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi değişti mi? LGS'ye kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.
LGS SINAN GİRİŞ BELGESİ
Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla temin edilebilecek. Adayların sınav günü, giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.
LGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
MEB tarafından yapıldığı belirtilen açıklamalara göre, LGS tarihinin güncellendiği ifade edildi. Buna göre Millî Takımın Dünya Kupası maç takvimi nedeniyle 14 Haziran’da sabah 07.00’de oynanacak karşılaşma nedeniyle sınavın bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındığı açıklandı.
LGS’de birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.
15 Mayıs 2026 tarihi dikkate alındığında ise LGS’ye 29 gün kaldı.