        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi değişti mi? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi

        LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi değişti mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

        8. sınıf öğrencileri için Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav heyecanı başladı. İstedikleri liseye gidebilmek için yıl boyunca sıkı bir çalışma temposuna giren adaylar, emeklerinin karşılığını alabilmek adına LGS ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi değişti mi? LGS'ye kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 12:44 Güncelleme:
        8. sınıf öğrencileri için Liseye Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı giderek artıyor. İstedikleri liselere yerleşebilmek amacıyla yıl boyunca yoğun bir çalışma temposuna giren adaylar, emeklerinin karşılığını alabilmek için sınava dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihinde bir değişiklik var mı? LGS’ye kaç gün kaldı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        LGS SINAN GİRİŞ BELGESİ

        Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla temin edilebilecek. Adayların sınav günü, giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.

        LGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

        MEB tarafından yapıldığı belirtilen açıklamalara göre, LGS tarihinin güncellendiği ifade edildi. Buna göre Millî Takımın Dünya Kupası maç takvimi nedeniyle 14 Haziran’da sabah 07.00’de oynanacak karşılaşma nedeniyle sınavın bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındığı açıklandı.

        LGS’de birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

        15 Mayıs 2026 tarihi dikkate alındığında ise LGS’ye 29 gün kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
