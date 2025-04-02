2025 LGS başvuruları için beklenen gün geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular, 2 Nisan’da başlayacak ve 16 Nisan’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. MEB kılavuzunda başvuru şartları, istenen belgeler ve başvuru sürecine ilişkin detaylara da yer verildi. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, LGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, 2025 LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul başvuru ekranı…