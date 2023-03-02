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2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri : LGS ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurularında geri sayım sürüyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden lise adayları, geçtiğimiz yıl nisan ayında başlayan LGS başvurularının ne zaman başlayacağını mercek altına aldı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından LGS başvuru ve sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmediğine ilişkin MEB'ten gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri...

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  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    LGS başvuru ve sınav tarihleri lise adaylarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İyi bir liseye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri LGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin MEB'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, "LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" İşte 2023 LGS'de çıkacak konular...
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    "ÖĞRENCİLER 2.DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU TUTULMAYACAK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    LGS 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN YAPILACAK!

    "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ? 

    2022 LGS sınavı tarihi ile ilgili Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." sözlerini kullandı.
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanmıştı. Bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

     
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    LGS 1. VE 2.DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları...
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    1. Dönem Matematik Ders Konuları

    Çarpanlar ve Katlar Konusu

    Üslü İfadeler Konusu

    Kare köklü İfadeler Konusu

    Veri Analizi Konusu

    Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

    Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    1. Dönem Türkçe Ders Konuları

    Fiilimsiler Konusu

    Sözcükte Anlam Konusu

    Söz Gruplarında Anlam Konusu

    Deyimler ve Atasözleri Konusu

    Cümlenin Öğeleri Konusu

    Söz Sanatları Konusu

    Yazım Kuralları Konusu

    Noktalama İşaretleri Konusu

    Cümlede Anlam Konusu

    Metin Türleri Konusu

    Cümle Türleri Konusu
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    1. Dönem İngilizce Ders Konuları

    Friendship Konusu

    Teen Life Konusu

    In The Kitchen Konusu

    On The Phone Konusu

    The Internet Konusu
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

    Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

    DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

    Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

    Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
  • LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023: LGS başvuruları başladı mı, sınav ne zaman yapılacak?

    1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

    Bir Kahraman Doğuyor Konusu

    Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

    Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

    1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

    Kader İnancı Konusu

    Zekat ve Sadaka Konusu

    Din ve Hayat Konusu

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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