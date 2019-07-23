MEB 2019 LGS boş kontenjanları ve taban puanları sayfasını erişime açtı. Dün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen veya istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden liselerin boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yeniden tercih yaparak nakil işlemi yapabilecek. Peki, LGS najil başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 LGS taban puanları ve boş kontenjanları haberimizde...

E OKUL LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI 2019

E okul sistemi bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından öğrenci ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. E okul ile sabah açıklanan LGS sonuçları öğreniliyor. Ayrıca MEB'in yayımladığı LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar da artık e okul üzerinden öğreniliyor. İşte e okul giriş sayfası...

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YEREL YERLEŞTİRME 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE, TERCİHE YERLEŞEN EN SON ÖĞRENCİNİN YERLEŞTİRİLME TABAN BİLGİLERİ VE TERCİH BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS TERCİHLERİNDE YÜZDE 100'E YAKIN DOLULUK SAĞLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.