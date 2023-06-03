2023 ÖSYM Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için beklenen tarih geldi çattı. 4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek zorlu sınavla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de; LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda ve siyah beyaz olur mu oldu. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...