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LGS kapsamındaki merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenci için geçici kimlik belgesi düzenlendi.

LGS kapsamındaki merkezi sınava giren 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi verildi
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sınav döneminde uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasıyla, çeşitli nedenlerle kimliğin kaybolmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruluyor.

Öğrenciler, sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile randevusuz, açık bulundurulan nüfus müdürlüklerine müracaat ediyor ve kısa sürede kimlik kartı başvuruları alınarak, sınava girmeleri için gerekli olan geçici kimlik belgesi düzenleniyor.

Bu kapsamda, bugün düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav için dün ve bugün açık bulundurulan nüfus müdürlükleri tarafından 3 bin 157 öğrenciye geçici kimlik belgesi düzenlenerek, sınava girmeleri sağlandı.

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