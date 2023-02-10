LGS 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN YAPILACAK!

"2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.