LGS yerleştirme sonuçlarının erişime sunulmasının ardından, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Bu kapsamda 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, "LGS ek tercihleri ne zaman, LGS 2. tercihleri ne zaman, 1. ve 2.nakil başvuru ve sonuç tarihi hangi gün?" İşte 2025 LGS tercih takvimi...