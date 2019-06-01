LGS liseye geçiş sınavı bugün milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler tüm sene boyunca çalışıp sınava hazırlandı. Peki, LGS soruları kolay mıydı zor muydu?

LGS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

LGS SORU KİTAPÇIĞI 2019

LGS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

LGS'ye giren öğrenciler sınav hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı öğrenciler 2019 LGS sorularının zor olduğunu, bazılarınında kolay olduğunu yazdı. İşte o yorumlardan bazıları...

Biricik oğlum LGS derdini 3 boş 87 netle kapattı

Güzel geçti bana lgs bugün :)

LGS güzel geçti

LGS'ye girdik. Sorular fena değildi...