LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları için MEB tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçları açıklanacak. Merkezi sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr adresinde sorgulanacak. İyi bir lisede eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler sabırsızlıkla LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2024 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar
LGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı uygulandı. Merkezi sınav sonuçları için gözler MEB’e çevrildi. Beklenen tarih açıklaması geldi. Peki 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.