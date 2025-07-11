LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir." dedi.