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LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da gerçekleştirilmesinin ardından gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı takvim üzerinden LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. Binlerce öğrenci LGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duruyor. İşte 2022 LGS sonuçları ile ilgili merak edilenler...

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  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    LGS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi lise eğitimlerini belirleyecek maraton sonrasında sonuçları öğrenmek için o tarihi bekliyor. "LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" ve "LGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte MEB'in açıkladığı 2022 LGS sınav sonuç tarihi...
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. 
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    MEB takvimine göre LGS sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların erken açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. 
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

    a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

    c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

    ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

    e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

    f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

    e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

    g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

    ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
  • LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

    h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

    ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz 

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