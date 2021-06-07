LGS cevap anahtarı ve 2021 LGS soru kitapçığı yayınlandı mı? Ortaöğretime girmek için LGS ter döken öğrenciler ve dışarıda bekleyen veliler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla ilgili merak edilen "LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarı açıklandı mı?" sorusunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılanlar...

LGS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde derleyeceğiz.