LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olacak?
2024 LGS taban puanları, sınavın başlamasıyla beraber öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınava yaklaşık 2 milyon öğrenci girecek. Geçmiş yılların Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanlarına odaklanan öğrenciler, bu yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Haziran'da düzenlediği ve yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı sınav, 973 sınav merkezinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre liselere yerleşecek öğrenciler, geçmiş yılların Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
2024 TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
LGS yüzdelik dilimi, bir öğrencinin LGS sınavındaki başarısını sınava giren tüm öğrenciler arasında nerede konumlandığını gösterir. Bu değer, öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Formül şu şekildedir:
Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100