LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olacak?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS yüzdelik dilimi, bir öğrencinin LGS sınavındaki başarısını sınava giren tüm öğrenciler arasında nerede konumlandığını gösterir. Bu değer, öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Formül şu şekildedir:

Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100