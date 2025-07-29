Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih işlemleri ise 14- 24 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise sınav puanlarına göre tercih listelerini oluşturan öğrenciler ve velileri LGS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. LGS tercih sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile belli oldu. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte, 2025 Lise tercih sonucu sorgulama ekranı…