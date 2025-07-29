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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: MEB kılavuzu ile belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi 2025 belli oldu: MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci tamamlandı. Öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih listelerini oluşturdu. Şimdi ise tüm gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi bilgisi yer almıştı. Peki, MEB kılavuzu ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:32
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih işlemleri ise 14- 24 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise sınav puanlarına göre tercih listelerini oluşturan öğrenciler ve velileri LGS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. LGS tercih sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile belli oldu. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte, 2025 Lise tercih sonucu sorgulama ekranı…

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        2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda LGS tercih sonuçları tarihine yer verildi.

        Kılavuza göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak LGS yerleştirme sonuçları açıklanma saati hakkında bir bilgi verilmedi.

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        LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

        2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BOŞ KALAN KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları başlayacak.

        Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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        LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025: LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

        Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem hâlinde alınacak.

        1. nakil tercih başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

        2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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        Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

        İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

        22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.

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        Okul ve kurumlarca yatılılık başvuruları, 1-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

        Yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenecek.

        2025 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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