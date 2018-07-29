LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nitelikli bir liseye yerleşebilmek için LGS'ye katılan öğrenciler yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-13 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi sıra yerleştirme sonuçlarında. Yerleştirildiği liseyi merak eden öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Lise okul tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 LGS tercih sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre, 2-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin sonuçları 30 Temmuz'da yani yarın açıklanacak. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Fakat MEB tarafından yayınlanan kılavuzda sonuçların açıklanacağı saat detayı bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz tercih sonuçlarına bakacak olursak, sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 13-17 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih başvuruları 27-31 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 03 Eylül'de açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvuruları 03-06 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 08 Eylül'de açıklanacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam - devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

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