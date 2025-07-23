LGS tercih süreci yarın sona erecek

MEB tarafından 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılmış, sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 milyona yakın öğrenci yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapmaya devam ediyor.

Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Tercih dönemi yarın saat 17.00'de sona erecek.

BAKANLIKTAN TERCİH SÜRECİNE DESTEK

MEB, lise adaylarını ve ailelerini tercih dönemini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için çeşitli çalışmalar başlatmıştı.

Bu kapsamda ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

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Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı kılavuzda, tercih kontrol listesi de yer alıyor.