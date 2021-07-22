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LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ve e okul lise (LGS) tercihleri sorgulama

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Lise tercih işlemini tamamlayan öğrenciler "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 LGS tercih sonuçları MEB e Okul üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2021 meb.gov.tr - e okul LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar

LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ve e okul lise (LGS) tercihleri sorgulama

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusu bu sene ortaokulu bitirerek LGS'de aldığı puanla liseye yerleşmek isteyen öğrenci ve velilerinin gündeminde. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. Şimdi sırada LGS tercih sonuçlarının açıklanmasında ve kayıt işlemlerinin yapılmasında. 2021 MEB LGS tercih süreci ile ilgili detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.

TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ

LGS tercih işlemleri 16 Temmuz Cuma günü sona erdi.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yaptılar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabildiler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebildiler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabildiler.

MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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