LGS tercihleri ne zaman? 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası LGS tercihleri araştırılmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen LGS sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS, 155 dakikada sona erecek. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da duyurulacak. Ardından öğrenciler aldıkları puana göre lise tercihlerini yapacak. Peki LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
LGS tercihleri için geri sayım sürüyor. İyi bir lisede eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler 15 Haziran’da LGS sınavına girecek. Sınavın ardından tercih süreci başlayacak. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı. Peki, LGS tercihi ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.