LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri, 'https://e-okul.meb.gov.tr' internet adresi veya ortaokul/imam hatip ortaokullarında yapılabilecek. Peki, "LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih işlemleri nasıl yapılır?" İşte LGS tercih tarihleri...