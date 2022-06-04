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Haberler Gündem Eğitim LGS'ye kaç kişi girecek? 2022 MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?
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LGS'ye kaç kişi girecek? 2022 MEB LGS'ye kaç kişi katılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. İyi bir lise kazanma hayali olan öğrenciler, sınava kaç kişi katılacağını şimdiden merak etmeye başladı. LGS'ye kaç kişi girecek sorusu, sınav öncesi ve sonrası en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 2022 LGS sınavına kaç kişi girecek, kaç kişi katılacak? Detaylar haberimizde.

LGS'ye kaç kişi girecek? 2022 MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde yapılacak. İyi bir lise kazanma hayaline sahip olan öğrenciler, sınavda kaç kişiyle yarışacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, LGS'ye kaç kişi girecek sorusu, sınav öncesinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Sınav sonrasında ise öğrenciler ve velileri tarafından LGS sınavına kaç kişi girdi sorusu araştırılacak. Peki, bu yıl LGS'ye kaç kişi girecek, kaç kişi katılıyor? İşte, detaylar...

2022 LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022 yılında LGS'ye kaç kişinin girdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan sınava 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. 2022 yılında da LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

LGS'ye 2022 yılında katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınava girmeyenler de olmuştu

GEÇEN YIL LGS'de KAÇ KİŞİ BARAJI GEÇEMEDİ?

Sınavda kız öğrencilerin daha fazla başarı gösterdiği belirtilirken, 2021 yılında 180 bin öğrenci barajı geçemediği aktarıldı.

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