2018 LGS tercih işlemleri tamamlandı. Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisinin lise eğitimi için katılım sağladığı Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Hangi lisede eğitim göreceğini merak eden milyonlarca öğrenci, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağ tarihi araştırmaya başladı. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2018 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 02-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınan 2018 LGS tercihlerinin sonuçları 30 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 13-17 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih başvuruları 27-31 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 03 Eylül'de açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvuruları 03-06 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 08 Eylül'de açıklanacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

2017 – 2018 eğitim ve ö ğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam - devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.