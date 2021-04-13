Libya'da petrol ve gaz mesaisi

HABERTURK.COM

Enerji Bakanı Dönmez, Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ve beraberindeki heyeti kabul etti. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık” dedi.

TÜRKİYE’NİN PETROL VE GAZ POTANSİYELİ

Peki, heyetler arasında neler konuşuldu? Görüşmede, öncelikle Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama, üretim ve servis potansiyeli hakkında bilgi verildi. TPAO’nun, sahip olduğu sondaj ve sismik gemiler ve bu gemilerin faaliyetleri anlatıldı. Açık denizlerde ve kara sahasında yürütülen petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına değinildi. Türkiye’nin; TPAO, BOTAŞ ve TPIC ile petrol ve doğal gaz alanında iş birliğine ve bu kapsamda her türlü desteğe hazır olduğu mesajı iletildi.

11 SAHADA ARAMA

Libya, TPAO’ya yabancı bir ülke değil. TPAO, Libya'da, 2000’li yılların ikinci yarısında Sirte ve Sebha’da petrol arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı.

100-150 milyon dolar harcandı; 7 sahada petrol bulundu. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek bir kapasitenin olduğu belirtiliyor. Son 10 yılda projeler askıya alındı, kuyular kapatıldı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ŞEBEKENİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ülkeler arasında yapılan görüşmelerde, elektrik üretimi ve şebekenin iyileştirilmesi de önemli bir başlık olarak öne çıktı. Türkiye, Libya’nın elektrik üretimine, iletim ve dağıtım alt yapısının iyileştirme çalışmalarına da destek olacak. Bu konuda kısa zamanda somut adımlar atılacak.