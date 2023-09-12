Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
'Daniel' fırtınası Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu, resmi açıklamalara göre 40 yılın en yüksek yağışı düştü. Felaket nedeniyle 3 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilen Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde 10 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Peki Akdeniz'de oluşan ve Yunanistan ile Libya'da büyük hasara neden olan Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Daniel'in artık gücünü kaybettiğini söylerken; ancak Rodos ve Kıbrıs arasında Akdeniz'de oluşabilecek benzer yapıdaki hava hareketlerinin Türkiye için bir tehdit unsuru olabileceğini belirtti
Önce Yunanistan sonra Libya... Akdeniz'de oluşan 'Daniel' fırtınası Yunanistan'da büyük sel baskınlarına neden olmuş, felakette 14 kişi hayatını kaybetmişti. Dün de Daniel' fırtınası Libya'nın doğusunu vurdu. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, 10 bin kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Peki Akdeniz'de bu kadar büyük hasara neden olan Daniel' fırtınası nasıl oluştu? Türkiye'de böyle bir fırtına yaşanabilir mi?
AKDENİZ'DE NE OLUYOR?
İki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme "Omega blokajı" deniliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, son 4-5 gündür yaşanan fırtınayı "Akdeniz'deki omega blokajında oluşan siklon Yunanistan'da aşırı yağış ve sele neden olurken, bir tane siklon da Libya açıklarında oluştu. Aynı bloğun içinde 2 tane siklon oluştu ve çok ciddi yağış bıraktı. Ayrıca Madrid'in batısında da siklon oluştu ancak denizin üzerinde olduğu için kimsenin bundan haberi yok. Libya ve Yunanistan'ı vuran alçak basınç ile Madrid'in batısında denizde etkili olan alçak basıncın arasında oluşan yüksek basınç alanında da Fransa Paris rekor sıcaklıklara ulaştı. Bu hava hareketine 'omega blokajı' diyoruz" şeklinde açıkladı.
Akdeniz'deki omega blokajında oluşan ve Yunanistan ile Libya'yı etkileyen siklonun etkisinin bugün sona erdiğini belirten Öztel, "Siklon dediğimiz fırtına hareketi denizin üzerinde pürüzsüz yüzey ve sıcak su buharı arıyor ki yaşasın ama karaya çarpınca dağıldı, etkisini yitirdi. Bu kara parçası da Libya oldu. Libya'da da bu fırtına sona erdi, karaya gelince ömürleri çok kısa oluyor" dedi.
TÜRKİYE'YE AKDENİZ KASIRGALARI GELİR Mİ?
Yunanistan'da başlayan ve Libya'yı etkileyerek 4-5 gün süren Daniel fırtınasının ömrünü tamamladığını söyleyen Öztel, Türkiye için şimdilik bir risk olmadığını belirtti. Öztel "Türkiye'ye böyle bir hava hareketinin gelmesi zor. Çünkü arada Yunanistan var. Bizi batıdan gelecek böyle bir siklona karşı kalkan gibi koruyor, karaya çarptığında enerjisi sönümlendiği için. Yani Türkiye doğuda kalıyor, batısındaki karalar onu koruyor gibi düşünmek lazım. Ancak ya bu siklon Rodos ve Kıbrıs arasında Akdeniz'de oluşursa? O zaman Antalya ve Mersin etkilenir ve 600 mm yağış düşebilir. Kastamonu Bozkurt'ta 320 mm yağış düşmüştü" diyerek uyarıda bulundu.