2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Yunanistan, Liechtenstein'a konuk oldu.

Yunanlar, rakibini Fortunis ve Donis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, ilk 11'de başladığı maçta 23. dakikada sakatlanıp yerini Donis'e bıraktı.

Gruptaki diğer maçlarda İtalya, Finlandiya'yı 2-0, Bosna Hersek ise Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti.