Ligler hangi kanalda canlı yayınlanıyor, liglerin yayıncı kurumları hangileri?
Liglerde sezonların başlaması ile beraber yerel ligler ve diğer ülke ligleri takipçileri Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçlarının canlı yayın kanallarını araştırıyor. 2023 2024 sezonu liglerinin hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından takip ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçlarının canlı yayın kanalı...
Şampiyonlar Ligi, Konferns Ligi, Süper Lig ve Premier Liglerinin hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler konu adına araştırmalara başladılar. İşte 20233-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Premier, La Liga, Ligue 1, Serie A maçları canlı yayın kanallarını haberimizde derledik...
HANGİ LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig: BeIN Sports, TOD
Trendyol 1. Lig: BeIN Sports, TOD, TRT Spor
Ziraat Türkiye Kupası: ATV, A Spor
İngiltere Premier Lig: BeIN Sports, TOD
İngiltere FA Cup: Tivibu
UEFA Şampiyonlar Ligi: EXXEN, TV8,5
UEFA Avrupa Ligi: EXXEN, TV8,5
UEFA Konferans Ligi: EXXEN, TV8,5
İspanya La Liga: S Sport, Sport Plus
İtalya Serie A: S Sport 2, Sport Plus
Hollanda Ligi Eredivisie: TV8,5, EXXEN
Portekiz Ligi: D-Smart
Belçika Pro Lig: S Sport Plus
Almanya Bundesliga: BeIN Sports, TOD, Tivibu
Almanya Kupası: S Sport Plus
Fransa Ligue 1: BeIN Sports, TOD
Fransa Ligue 2: BeIN Sports, TOD
Fransa Kupası: BeIN Sports, TOD
Suudi Arabistan Ligi: TV 8,5, S Sport Plus, Exxen
Brezilya Serie A: D-Smart
Arjantin Premier Lig: D-Smart
Basketbol Türkiye Süper Ligi: BeIN Sports, TOD
THY Euroleague: S Sport Plus