Lily Collins yeni korku filmi için tanınmaz hale geldi
Ünlü rock grubu Genesis'in solisti Phil Collins'in oyuncu kızı Lily Collins, yeni korku filmi 'MaXXXine'deki rolü için geçirdiği inanılmaz dönüşümü kamera arkası fotoğrafıyla gözler önüne serdi
Lily Collins, yeni korku filmi 'MaXXXine'deki dehşet verici rolü için inanılmaz dönüşümünü bir dizi kamera arkası görüntüsü ile gösterdi.
Ünlü rock grubu Genesis'in solisti Phil Collins'in 35 yaşındaki oyuncu kızı, cuma günü ABD ve İngiltere sinemalarında gösterime giren serinin üçüncü filmi için parçalanmış gibi görünen ve kanlar içindeki halinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Collins, rolü için geçirdiği değişimi, "Spoiler uyarısı!" notuyla takipçilerine gösterdi. Ünlü oyuncu ayrıca Böylesine çılgın bir üçlemeye dahil olduğum ve bu tamamen çılgın yolculuğun bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadesini de kullandı.
'Emily in Paris' dizisinin yıldızı olarak ünlenen Collins, filmde, Mia Goth'un canlandırdığı Maxine Minx'le aynı yapımda rol alan Molly Bennett adlı bir aktrisi oynuyor.
Üçleme 'X' ve 'Pearl'ün ardından 'MaXXXine'le sonlandı. 43 yaşındaki Amerikalı sinemacı Ti West tarafından yönetilen filmler, toplamda sadece 25 milyon dolar hasılat etti.
Ancak her biri yalnızca birer milyon dolarlık bütçeye sahip olduğu için kazançları yeterli görüldü.