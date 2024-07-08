Lily Collins yeni korku filmi için tanınmaz hale geldi

Collins, rolü için geçirdiği değişimi, "Spoiler uyarısı!" notuyla takipçilerine gösterdi. Ünlü oyuncu ayrıca Böylesine çılgın bir üçlemeye dahil olduğum ve bu tamamen çılgın yolculuğun bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadesini de kullandı.