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Dışişleri Bakanlığı’nda Bükreş Büyükelçisi, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Daimi Temsilcisi, TBMM’de 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı, Avrupa Birliği Bakanı gibi önemli görevler üstlenmiş olan Büyükelçi Volkan Bozkır, Limak Şirketler Grubu bünyesinde “Yönetim Kurulu Danışmanı” olarak göreve başladı.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bozkır, 39 yıl Dışişlerinde görev yaptı. Mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na intisap etti. 39 yıllık Dışişleri Bakanlığı kariyeri boyunca; yurtdışında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi, AB nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

Ülkemizde ise, Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinin yanında Başbakan Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığı ile Cumhurbaşkanlıkarı döneminde Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Bozkır ayrıca AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini de yaptı.

BM GENEL KURULU BAŞKANI İLK TÜRK

Büyükelçi Volkan Bozkır, 2011 yılında ilk defa İstanbul'dan Milletvekili seçilmiştir. TBMM’de 24, 25, 26 ve 27. Dönem milletvekili olarak yer aldı. Bu dönemler zarfında, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türk-Rus Sivil Forumu Eş Başkanlığı ve Türkiye-Avustralya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2014'te Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak atandı ve Haziran 2016'ya kadar bu görevde kaldı.

Büyükelçi Volkan Bozkır, Haziran 2020'de, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı’na seçildi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na başkanlık eden ilk Türk vatandaşı oldu.

Bozkır aynı zamanda Romanya Ulusal Liyakat Madalyası, “Şövalye” düzeyinde “İtalya Liyakat Nişanı”, "Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları'nın 100. Yıl Dönümü Madalyası" ve "Hilal-i Pakistan Nişanı” hamilidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Büyükelçi Bozkır, iyi düzeyde İngilizce konuşmaktadır.