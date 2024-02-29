Limak Vakfı, konser gelirlerini deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine aktaracak

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orkestranın yedinci yılında Türkiye’yi müzikle buluşturmaya devam ettiğini belirten Özdemir şunları söyledi; "Kültürümüze ait yerel ve ulusal dokuyla çok sesli evrensel müzik arasında başarılı bir köprü olan Limak Filarmoni Orkestrası’nın 2017'de başlayan müzik yolculuğu, temposunu ve heyecanını hiç yitirmeyen bir süreç. Limak Filarmoni ile hayata, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle dokunuyoruz. Türk müziğini çok sesli bir şekilde yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası ile her yıl konserler düzenliyor, sanatseverleri müziğin büyüsüyle buluşturuyoruz. Limak Vakfı, kültür sanatın yanı sıra eğitim odaklı programlarıyla uzun yıllardır toplumsal fayda üretiyor. Bu kapsamda bu yılki konserlerin geliriyle, 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projemiz kapsamında, depremden etkilenen bölgelerdeki mühendislik öğrencilerimizin eğitimine destek olacağız. Limak Vakfı gerçekleştirdiği faaliyetlerle sosyal yatırım projelerinin etkisini artırmaya, topluma pozitif katkı sunmaya devam edecek. Bu hedeflerle düzenlediğimiz konserlerde sahneye çıkan Limak Filarmoni Orkestrası’nın her bir üyesine, değerli orkestra şefi Frencesco Di Mauro’ya, bizi büyüleyen tenorlar Murat Karahan’a, Ramon Vargas’a ve Rame Lahaj’a ve elbette bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere çok teşekkür ediyorum.”