Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesinde yeni gelişme 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesini düzenleyen madde, Vergi Usul Kanun teklifinden çıkarılarak ayrı değerlendirilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alındığı komisyonda, CHP ve HDP'li üyeler, 'usul' tartışması talep etti. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından daha önce şekil yönünden iptal edilen limanların kiraya verilmesine ilişkin maddenin tekliften çıkarılmasını istedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçmeden, limanların 49 yıllığına kiraya verilmesini düzenleyen maddenin tekliften çıkarılarak, ayrı değerlendirileceğini açıkladı.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine; bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devredilmesi yöntemiyle özelleştirilmeleri ile imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerini 49 yıla kadar uzatan kanun düzenlemesini iptal etmişti.

Ocak 2022’de TBMM’de kabul edilen torba kanun ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’a geçici madde eklenmişti.

Geçici madde ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Devlet Demiryolları’na ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılabilmesi sağlanmıştı.

“DOLAYLI ÖZELLEŞTİRME"

Anayasa Mahkemesi, 20 Temmuz 2022 tarihinde verdiği kararla, düzenlemeyi iptal etti. Oybirliği ile alınan iptal kararında, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Kural, özelleştirme sözleşmelerindeki süreler sonunda, özelleştirme öncesindeki hukuki statülerini tekrar kazanacak olmaları sebebiyle yeniden özelleştirme uygulamalarının konusu olabilecek limanların, özelleştirme sözleşmelerinin sürelerinin uzatılmasını öngörmek suretiyle mevcut özelleştirme süresi sonrasında da işletme hakkının devamının sağlanmasına, başka bir ifadeyle dolaylı olarak özelleştirilmelerine imkân tanımaktadır. Söz konusu dolaylı özelleştirmeye taraf olabilecekler ise mevcut özelleştirme sözleşmelerinin tarafları ile sınırlandırılmaktadır.