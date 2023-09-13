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        Haberler Yaşam Limon Servi Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Limon Servi Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

        Limon servi fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Limon servi fidanı ne kadar sürede büyür?

        Limon servi fidanı yeşil ve sarı tonlu yaprakları ve aromatik limon kokusuyla dikkatleri üzerine çeken bir bitkidir. Bu özelliği de onu peyzaj düzenlemelerinin vazgeçilmezi haline getirir. Limon servi fidanı hangi ay dikilir, nasıl yetiştirilir, kaç günde bir sulanır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:38
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        Limon servi fidanı ne zaman dikilir?
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        Limon servi iğne yapraklı ağaçlar arasında görüntüsü ve yaydığı limon kokusuyla bahçelerin ve peyzaj düzenlemelerinin aranan bitkilerindendir. Siz de bu güzel ağacı bahçenizde yetiştirmeyi düşünüyorsanız o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu yazımızda limon servi fidanının nasıl yetiştirileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede büyüdüğünden bakımına kadar her şeyi detaylı bir şekilde sunacağız.

        Limon Servi Ağacı Genel Özellikleri

        Limon servi ağacı, Cupressus selvi familyasından yaprak dökmeyen iğne yapraklı bir ağaçtır. Oldukça gür formlu olan bu ağacın boyu 15-20 metreye kadar ulaşabilir. Güneş alan ortamlarda iyi gelişim gösterirler. Limon servi ağacı peyzaj düzenlemelerinde rüzgar kıran, görsel ve ses perdeleme olarak kullanılmaktadır.

        Limon Servi Fidanı Ne Zaman Dikilir?

        Limon Servi fidanı için en uygun dikim zamanı sonbaharın başları veya ilkbaharın sonlarıdır. Bu dönemler, ağacın toprakla daha iyi bütünleşmesini ve kök salmasını kolaylaştırır. Eğer mevcut toprak yapınız ağaç için uygun değilse, dikim öncesinde toprak iyileştirmesi yapılabilir.

        Limon Servi Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

        Limon servi fidanı yetiştirmek için öncelikle doğru bir yer seçimi yapmalısınız. Güneş ya da yarı güneş alanları seven limon servi fidanının nasıl yetiştirileceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmenizi öneririz:

        Toprak Seçimi: Limon Servi fidanı, hafif asidik ila nötr pH seviyelerine sahip, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Toprak testi yaparak toprağınızın pH seviyesini öğrenmek faydalı olabilir. Gerekirse, toprağı düzenlemek için organik madde veya kireç ekleyebilirsiniz.

        Dikim: Fidan alındığında, kök bölgesi mutlaka nemli olmalıdır. Eğer fidan torbalı değilse, dikim öncesi birkaç saat suda bekletilmelidir. Çukur, fidanın kök boyutunun 2-3 katı genişliğinde ve derinliğinde olmalıdır. Çukurun tabanına organik madde veya kompost eklemek faydalı olacaktır. Çukura yerleştirilen fidanın kök boğazı, toprak seviyesiyle eşit veya biraz üstünde olmalıdır. Kökleri nazikçe yayarak çukuru toprakla doldurun.

        Limon otu yetiştiriciliği
        Limon otu yetiştiriciliği

        Sulama ve İlk Bakım: Dikimden hemen sonra bol suyla sulanmalıdır. İlk birkaç hafta içerisinde toprak nemini sürekli kontrol ederek gerekli sulama yapılmalıdır.

        Limon Servi Fidanı Dikim Aralığı

        Fidanlar arasında en az 1,5-2 metrelik bir boşluk bırakılmalıdır. Bu sayede ağaçlar arasında yeterli hava sirkülasyonu sağlanır. Ayrıca, bu ağaçların genişleyebileceği ve büyüyebileceği yeterli alan sağlanmış olur.

        Limon Servi Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

        Dikimden sonraki ilk haftalarda, fidan haftada 2-3 kez sulanmalıdır. Ancak, toprağın nemini koruyacak kadar ve kök çürümesine neden olmayacak şekilde sulama yapılmalıdır. Sulama sıklığı, toprağın nem seviyesine ve mevsime bağlı olarak ayarlanabilir.

        Limon Servi Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

        Bu ağaç türünün gelişimi oldukça hızlıdır. Ortalama beş yıl içinde boyu 3 ila 4 metreye kadar ulaşabilir. Ancak, ilk yıllarında dikkatli bir bakım ve uygun besin desteğiyle bu süreç hızlandırılabilir. Fidanın büyüme hızı, iklim koşulları ve toprak yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

        Limon Servi Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

        Limon Servi ağaçları genellikle 5-6 yaşlarından itibaren kozalak şeklinde meyve vermeye başlar. Bu meyvelerin birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Meyveler, genellikle sonbaharda olgunlaşır ve bu süreç ağacın genel sağlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

        Limon Servi Fidanı Hangi Ay Dikilir?

        Limon Servi fidanı genellikle ilkbaharın sonları veya sonbaharın başlarında dikilir. İlkbahar döneminde dikim yapılıyorsa, don tehlikesi geçtikten sonra dikim yapılmalıdır. Sonbaharda ise, ilk donlardan en az 4-6 hafta önce dikim yapılması önerilir. Dikim zamanlaması, iklim ve toprak koşullarına göre değişebilir. Diğer yandan kapalı yani tüplü fidanlar yılın 12 ayı dikilebilir.

        Limon Servi Fidanı Bakımı

        Limon servi fidanı oldukça dayanıklı ve sağlam bir bitkidir. Yine de bazı bakım gereksinimleri vardır. Şimdi bunları inceleyelim:

        Sulama: Yeni dikilmiş fidanlar sık sık sulanmalıdır. İlk yıl içinde, haftada bir veya ihtiyaca bağlı olarak daha sık sulama yapılması önemlidir. Sulama sıklığı, iklim koşullarına ve toprağın nem seviyelerine göre değişiklik gösterebilir. Ağaç olgunlaştıkça, sulama ihtiyacı azalır fakat yaz aylarında ekstra sulama gerekebilir.

        Gübreleme: Limon Servi, özellikle ilk yıllarında yavaş salınımlı bir gübre ile beslenmeyi tercih eder. Yılda bir veya iki kez, ilkbahar ve yaz aylarında olmak üzere, ağacın etrafına yavaş salınımlı gübre serpilebilir.

        Budama: Genellikle çok az budama ihtiyacı duyar. Eğer ağaç fazla dallanmışsa veya şekillendirmek istiyorsanız, en iyi zaman budama için ilkbahardır. Kışın soğuk dönemlerinde budama yapmaktan kaçının, çünkü bu, ağacın dona daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir.

        Hastalık ve Zararlılar: Limon Servi genellikle dayanıklı bir ağaçtır fakat yaprak biti, örümcek akarı gibi zararlılar ve mantar hastalıkları problem oluşturabilir. Bu tür sorunlar için uygun pestisit ve fungisit uygulamaları yapılabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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