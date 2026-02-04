Akdeniz mutfaklarında ise limon, tatlılara ferahlık kazandıran temel bir bileşen olarak öne çıkar ve yoğurtlu ya da yağ bazlı kek tariflerinde sıkça kullanılır. Zamanla bu iki yaklaşım birleşmiş ve limonlu haşhaşlı kek modern Avrupa mutfaklarında yaygın bir tarif haline gelmiştir. Günümüzde ev mutfağından pastanelere kadar uzanan geniş bir alanda yer bulur ve farklı ülkelerde küçük oran değişiklikleriyle hazırlanır. İşte limonlu haşhaşlı kek yapımı.

LİMONLU HAŞHAŞLI KEK TARİFİ

Limonlu haşhaşlı kekte kalori miktarı kullanılan malzemelere ve dilim ölçüsüne bağlı olarak değişir. Standart ölçülerle hazırlanan bir kekte şeker, yağ, un ve haşhaş tohumu temel enerji kaynaklarını oluşturur. Ortalama büyüklükte tek bir dilim yaklaşık 230–270 kalori aralığında yer alır.

Yağın miktarı arttıkça kalori değeri yükselir. Yoğurt kullanılan tariflerde enerji değeri daha dengeli olur. Haşhaş tohumu yağ içeriği yüksek bir besindir ve toplam kaloriye katkı sağlar. Limon suyu ve limon kabuğu ise kalori yükü oluşturmaz fakat aromayı güçlendirir. Evde hazırlanan keklerde porsiyon kontrolü sağlandığında kalori alımı daha rahat yönetilir.

Limonlu Haşhaşlı Kek Malzemeleri Kekin kıvamını koruması ölçü dengesine bağlıdır. Verilen miktarlar standart baton kalıp uygundur. 3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım su bardağı taze limon suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

Kalıp hazırlığı

Bir miktar sıvı yağ

Bir miktar un Derin bir karıştırma kabına yumurtalar alınır. Üzerine toz şeker eklenir. Karışım açık renk alana kadar çırpılır. Bu aşama kekin gözenekli yapısını belirler. Ardından sıvı yağ eklenir ve karıştırma sürdürülür. Yoğurt ilavesi yapılır ve homojen bir yapı elde edilene kadar çırpma devam eder. Limon kabuğu rendesi ve limon suyu karışıma eklenir. Haşhaş tohumu bu aşamada ilave edilir ve kaşık yardımıyla dağıtılır. Kabartma tozu ve vanilya una karıştırılır. Un karışıma azar azar eklenir. Spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırma yapılır. Harç pürüzsüz ve akışkan bir kıvam almalıdır. Kek kalıbı sıvı yağ ile yağlanır ve hafifçe unlanır. Hazırlanan harç kalıba dökülür. Tezgah üzerinde kalıp hafifçe vurularak hava boşlukları dengelenir. Fırın önceden 170 dereceye ayarlanır. Kek orta rafta pişirilir. Pişme süresi ortalama 40 ila 45 dakika aralığındadır. İlk 30 dakika fırın kapağı açılmaz. Süre sonunda kürdan kontrolü yapılır. Kürdan temiz çıkıyorsa kek fırından alınır. Fırından çıkan kek kalıp içinde 10 dakika bekletilir. Ardından tel ızgara üzerine alınır. Tam soğuma sağlandıktan sonra dilimlenir. Limon aroması bu aşamada belirginleşir ve haşhaş dokusu dengeli biçimde hissedilir.

Kek oda sıcaklığında kapalı bir kapta muhafaza edilebilir. Nem kaybı oluşmaz ve iç yapısı yumuşak kalır. Birkaç gün boyunca tazeliğini korur. Limonlu haşhaşlı kek ferah aromasıyla tek başına tatmin edici olsa da doğru eşlikçilerle sunulduğunda lezzeti daha dengeli bir hale gelir. Demli bir siyah çay, limonun verdiği asidik tadı yumuşatır ve kekin ağızda bıraktığı aromayı tamamlar. Bitki çayı tercih edenler limon kabuğu notalarını bastırmayan sade ıhlamur ya da rezene ile uyumlu bir sunum elde edebilir. Yanında sunulan taze meyveler hafiflik hissini artırır ve özellikle kekin şeker oranını dengeleyen bir etki sağlar. Ev yapımı sade bir limon sosu ya da çok yoğun olmayan bir pudra şekeri dokunuşu sunuma görsel bir bütünlük kazandırır. Soğuk içecek tercih edilecekse şekeri düşük bir limonata kekin aromasını destekler. Bu şekilde hazırlanan bir servis hem çay saatlerinde hem de gün içi ikramlarda dengeli ve özenli bir masa oluşturur. LİMONLU HAŞHAŞLI KEK NASIL YAPILIR?